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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:58Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1127823244
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,09746211
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1116115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4259518
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1967624
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,181129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0822220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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