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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1227823542
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07746212
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2616106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,1859563
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2767633
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2311011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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