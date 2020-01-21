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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

21.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:06Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1327725918
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,08735815
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3416160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7759590
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2167643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1129290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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