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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1027724334
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,05735221
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2116115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6759563
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1667643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,471192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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