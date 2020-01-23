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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:06Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,04280179101
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1073685
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1116133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,2759950
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,05704129
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0329245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,121129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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