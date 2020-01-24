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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

24.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:16Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,01280161117
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0673658
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1016214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,12591148
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,01703533
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0029254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7611110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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