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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

27.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:58Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128023248
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1073730
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0516133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,07592732
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,15705713
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1629290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,1311110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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