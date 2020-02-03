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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:06Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0328019684
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0773703
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3116313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,67592039
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07704525
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1611110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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