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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

04.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:40Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528019977
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02735119
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1416124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,67594019
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,05705712
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03291712
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2211011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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