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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

05.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:18Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1628023742
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00736112
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4216133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,2559581
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2570636
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0229209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6311011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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