Haberler » Ekonomi » Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

06.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:48Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0228020869
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02735813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0316115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,08594217
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,06705415
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0029218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5511011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 18:03:29