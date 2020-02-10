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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

10.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,01280139140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01734924
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2216214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7159356
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,11702841
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0829245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0822220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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