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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

11.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:30Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,1628086192
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,23732052
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2816511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,9859653
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,3670960
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,02291514
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,431192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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