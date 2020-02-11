Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|-0,16
|280
|86
|192
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,23
|73
|20
|52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,28
|16
|5
|11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,98
|59
|6
|53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,36
|70
|9
|60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|-0,02
|29
|15
|14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,43
|11
|9
|2
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,03
|22
|22
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)