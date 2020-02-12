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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

12.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:56Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1428023939
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11734527
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4516160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9759581
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1870609
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,211192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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