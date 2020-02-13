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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0828023643
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0773712
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1716142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,63594613
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1170627
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0329209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0511110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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