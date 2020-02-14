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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0828022753
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02734924
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2316151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,34594514
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,11705812
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0829272
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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