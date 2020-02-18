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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0228020869
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01735120
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,001688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,18594514
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,0470609
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0129209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,151129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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