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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02280150130
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07735914
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0516115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,6059356
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,06702347
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0811110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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