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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528018594
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0173658
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3116151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,15591346
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02703831
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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