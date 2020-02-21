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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,1928099178
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10732943
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4116610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,2459356
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,39701257
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,04291612
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9711110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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