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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

24.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:24Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1628025327
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,10735914
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1816124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2859527
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2370691
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1929281
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,3911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0822220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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