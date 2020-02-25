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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,06 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,06 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,01280142137
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03735221
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2716412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,8959257
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,06702940
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2129227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,0611110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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