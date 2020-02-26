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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:38Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,14280105173
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,06734132
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,7416016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,81591148
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,07702543
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,1429623
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,8111011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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