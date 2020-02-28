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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,28280110169
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,04734231
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,9716115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,8059059
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,45701356
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0729218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5611110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:45:27