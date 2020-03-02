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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,07 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

02.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:32Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,07 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,21280104175
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,17733735
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4516313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,6359455
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,47701654
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0229227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6611011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 16:12:35