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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

04.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:48Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1628023345
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1973684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0416133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9659545
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4470627
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,01291415
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0611011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 16:08:03