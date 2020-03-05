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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

05.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:22Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,06280164114
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06736112
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,271697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,0859851
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,05703632
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,01291712
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0411110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:49:45