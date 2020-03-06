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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0328021267
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03736112
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4716313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,38594712
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07705910
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291811
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,671129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:41:38