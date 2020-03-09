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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,08280134146
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10735716
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,5816313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,0559059
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,23702050
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1729227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,5711101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0822220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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