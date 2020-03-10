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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,56 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,56 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,5628084193
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,28732744
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-2,0216016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-5,7059059
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,8970861
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10291811
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,191192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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