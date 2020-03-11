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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

11.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,09283153131
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2773694
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6716115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,0462657
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,07702545
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,11291910
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5211110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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