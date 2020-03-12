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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,09283165117
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,01735914
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6816412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,45621944
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08703038
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6711110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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