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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

13.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:40
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,6928396186
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,28734132
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-2,5416016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-7,0562063
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,94701157
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,1329227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6511011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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