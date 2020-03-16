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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3228325232
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1373694
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,4016133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,0162612
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3570646
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0729236
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,3211011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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