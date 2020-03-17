Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,8028473208
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,25732250
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-3,4216016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-8,3863162
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,8870960
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,2629208
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,4211011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222211
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Ekonomi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Ekonomi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ekonomi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Ekonomi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu