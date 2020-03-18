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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,08281133147
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,04734924
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0516133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,34631251
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,10672146
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,14291513
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9111110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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