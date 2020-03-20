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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,07281106175
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,15732449
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0516610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,36631350
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,37671849
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0129227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2611110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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