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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1328124437
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1573667
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,101679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,1963549
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4067598
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1229254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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