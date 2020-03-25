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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 6,13 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:24
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 6,13 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,5328123742
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10734427
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,9516160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları6,1363621
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7467616
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2429218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,9311110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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