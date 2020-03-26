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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

26.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:44
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2228122952
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2773694
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4116133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,14633528
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,37675512
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1629245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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