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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,23281131150
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06736310
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,1816016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,6063261
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,48671552
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291910
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2411101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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