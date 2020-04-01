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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

01.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:14
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1728125328
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,14735914
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2916151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,1563603
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4367643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1029236
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0811101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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