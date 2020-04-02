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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,10281152128
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,05734924
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6016115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,23631547
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,13672938
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3811110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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