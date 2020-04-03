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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

03.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128121368
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,05734132
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,2416151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0863549
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02674522
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0429263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0911101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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