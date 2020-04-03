Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
03.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,11
|281
|213
|68
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,05
|73
|41
|32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|1,24
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,08
|63
|54
|9
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,02
|67
|45
|22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,04
|29
|26
|3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,09
|11
|10
|1
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|22
|22
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi