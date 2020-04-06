Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
06.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,09
|281
|170
|111
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,05
|73
|44
|29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,93
|16
|8
|8
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,21
|63
|27
|36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,14
|67
|32
|35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,19
|29
|26
|3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,85
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,07
|22
|22
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi