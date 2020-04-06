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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

06.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,09281170111
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,05734429
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,931688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,21632736
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,14673235
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1929263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,8511110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0722220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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