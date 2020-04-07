Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
07.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:28
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,40
|281
|243
|38
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,07
|73
|43
|30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|2,31
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|4,26
|63
|63
|0
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,42
|67
|62
|5
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,27
|29
|27
|2
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|2,43
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|22
|22
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi