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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

07.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:28
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4028124338
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,07734330
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,3116151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,2663630
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4267625
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2729272
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,4311110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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