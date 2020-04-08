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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

08.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:02
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1828224834
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2373694
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1816142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,36635112
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,42675710
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729236
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7211110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0223230
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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