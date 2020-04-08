Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
08.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:02
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,18
|282
|248
|34
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,23
|73
|69
|4
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,18
|16
|14
|2
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,36
|63
|51
|12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,42
|67
|57
|10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,07
|29
|23
|6
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,72
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi