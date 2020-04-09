Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
09.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:59
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,23
|282
|254
|28
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,14
|73
|62
|11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|1,05
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,41
|63
|58
|5
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,35
|67
|64
|3
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,08
|29
|23
|6
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,19
|11
|9
|2
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi