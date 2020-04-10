Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,29
|282
|265
|17
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,23
|73
|70
|3
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,37
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,79
|63
|61
|2
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,79
|67
|63
|4
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,05
|29
|22
|7
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,26
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi