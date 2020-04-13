Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
13.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:36
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,11
|282
|236
|46
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,16
|73
|64
|9
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,04
|16
|8
|8
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,16
|63
|55
|8
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,02
|67
|51
|16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,08
|29
|24
|5
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,49
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi